Presó per violar la seva parella i obligar-la a tenir sexe amb altres homes a Mallorca

Actualitzada 12/10/2023 a les 12:43

Un home ha estat detingut a Palma de Mallorca acusat d'un delicte d'agressió sexual després d'amenaçar i agredir sexualment la seva parella, a la que també hauria obligat a mantenir relacions sexuals amb tercers.La víctima va denunciar violacions continuades per part de la seva parella sota contínues amenaces i coaccions, i la investigació la va assumir la Unitat Central de Xarxes d'Immigració i Falsedats Documentals (UCRIF) a què es va sumar la Unitat d'Atenció a la Família i Dona (UFAM) ), ha informat la Policia Nacional en una nota.La dona també era obligada a ficar-se al llit amb altres homes, mantenint relacions sexuals amb els mateixos gairebé diàriament i en un horari concret. A més, la víctima era objecte de maltractaments per part de la parella, que l'amenaçava de mort.L'home va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual i va passar a disposició judicial, on es va decretar la presó provisional acusat de delictes d'explotació sexual, agressió sexual, maltractaments, amenaces i coaccions.