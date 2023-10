La xiulada i els càntics contra el president del govern s'han produït també durant la salutació amb el rei Felip VI

Actualitzada 12/10/2023 a les 11:31

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha tornat a rebre una sonora xiulada en la seva arribada a la desfilada militar amb motiu del 12 d'octubre, a Madrid. Com ja ha succeït els últims anys, una part del públic assistent a la celebració al centre de la capital espanyola ha rebut Sánchez amb una escridassada, xiulets i crits de «fora, fora».A més, un grup ha entonat l'eslògan «que et voti Txapote» coincidint amb la salutació del president de l'executiu amb el rei Felip VI. El monarca, en canvi, ha estat saludat per la multitud amb crits de «Visca el rei» i «Visca Espanya». Els membres del govern espanyol també han estat escridassats en els prolegòmens de la desfilada.