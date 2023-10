Neurociència aplicada a bitllets d'euro: un projecte estudia com fer-los més atractius

La iniciativa, duta a terme pel Banc d'Espanya en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València porta per nom projecte 'Neurocash'

Actualitzada 12/10/2023 a les 10:42

Aplicar la neurociència als bitllets d'euro per, entre altres coses, poder millorar el procés de disseny dels nous bitllets i aconseguir que siguin més atractius per al públic, és un dels objectius d'un conveni de col·laboració entre el Banc d'Espanya i la Universitat Politècnica de València (UPV).Així ho reflecteix el conveni específic entre les dues entitats «per a la realització d'estudis de percepció amb el públic per a la neurovaloració de bitllets», que acaba de publicar el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i que desenvolupa un conveni marc signat fa un any per a la participació conjunta en projectes tecnològics al camp de la neurociència aplicada a bitllets per a altres bancs centrals i organismes públics i privats.La col·laboració en aquests projectes permetrà adquirir nous resultats susceptibles d'anàlisi, així com coneixements complementaris al camp d'actuació de la neurociència aplicada a bitllets euro, exposa l'acord.En el cas de la UPV, el conveni permetrà la millora dels algorismes destimació dindicadors neuromètrics relatius al disseny de nous bitllets, atesa la necessitat de disposar de noves fonts dinformació per a la percepció del disseny en diferents àmbits geogràfics que permetin optimitzar aquests algorismes.En el cas del Banc d'Espanya, s'espera que contribueixi a una eficiència més gran en totes les fases que componen el cicle de vida del bitllet euro, i en particular en la millora del procés de disseny dels nous bitllets per aconseguir que siguin més atractius per al públic, segons exposa el document.El conveni marc subscrit entre ambdues entitats el setembre del 2022 establia que cada projecte tecnològic en el camp de la neurociència aplicada a bitllets es concretaria mitjançant l'establiment del conveni específic corresponent.El Banc Central Europeu (BCE) està interessat que s'elaborin estudis de recerca sobre la percepció i estudis neuromètrics sobre el bitllet euro i, per això, va convocar el 4 de maig de 2022 una licitació per a la signatura de contractes amb universitats, instituts de investigació o proveïdors especialitzats per a la prestació de serveis relacionats.La UPV, en col·laboració amb el Banc d'Espanya, va presentar una oferta a un lot de la licitació del BCE per a la realització d'estudis de percepció amb el públic per a la neurovaloració de bitllets, que ha estat seleccionada i per al desenvolupament de la qual s'ha subscrit ara un conveni específic.La iniciativa porta per nom projecte 'Neurocash', marca que ha registrat el Banc d'Espanya per identificar la tecnologia que aplica el mètode neurocientífic al desenvolupament de l'efectiu en aquests projectes, i s'executarà mitjançant la realització d'estudis de percepció amb el públic per a la neurovaloració de bitllets que el BCE encarregarà a la UPV.Les parts signants del conveni, que tindrà una durada de dos anys, es comprometen a mantenir «la més estricta confidencialitat» respecte a tota la informació que es generi durant el seu desenvolupament, per la qual cosa no se n'han facilitat més detalls del contingut.Per facilitar el seguiment i el desenvolupament de les activitats que es duguin a terme a l'empara d'aquest conveni específic, es constituirà una comissió mixta de seguiment paritària integrada per dos representants del Banc d'Espanya i dos de la UPV, un dels quals presidirà aquest òrgan .