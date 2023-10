Israel adverteix Hamàs que mantindrà el bloqueig de Gaza fins que alliberi els ostatges

La guerra entre Hamàs i Israel ha provocat ja més de 2.600 morts

Actualitzada 12/10/2023 a les 17:02

El ministre israelià d'Energia, Israel Katz, ha advertit aquest dijous Hamàs que mantindrà la Franja de Gaza sense aigua, electricitat i combustible fins que no alliberi els ostatges. Israel manté així el setge a la Franja de Gaza, on 1.354 persones han mort a causa dels bombardejos israelians i més de 6.000 han resultat ferides. Segons l'ONU, ja hi ha més de 338.000 desplaçats a Gaza. La xifra de morts a territori israelià també se situa en 1.300, amb més de 3.200 ferits. Les forces israelianes han informat que durant la nit han atacat els centres operatius que Hamàs va utilitzar per infiltrar-se en territori israelià el passat dissabte.



Davant el bloqueig de Gaza, la Creu Roja ha avisat del risc que deixar els hospitals de Gaza sense electricitat els converteixi en dipòsits de cadàvers. Alhora, la Creu Roja també ha recordat que el dret internacional humanitari prohibeix la presa d'ostatges i ha demanat el seu alliberament.L'ONU també ha advertit que els atacs israelians contra Gaza són un «càstig col·lectiu», alhora que ha condemnat els crims «horribles» comesos per Hamàs.