El TJUE rebutja que les bicicletes elèctriques es puguin considerar vehicles en cas d'accident

El tribunal creu que no causen «danys comparables» als provocats per motocicletes o cotxes

Actualitzada 12/10/2023 a les 12:38

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) considera que les bicicletes elèctriques de pedaleig assistit no poden ser considerades vehicles en cas d'accident. En una sentència publicada aquest dijous, el tribunal amb seu a Luxemburg considera que les màquines que no es posen en marxa «exclusivament mitjançant força mecànica» no poden causar «danys corporals o materials a tercers comparables als que poden causar les motocicletes, els cotxes o els camions», ja que, subratlla, aquests poden «circular sensiblement més ràpid». Per tant, el TJUE considera que les bicicletes elèctriques no estan subjectes a l'assegurança obligatòria de vehicles automòbils.



La sentència respon al cas d'un ciclista que va patir un greu accident a Bruges (Bèlgica) en ser atropellat per un cotxe. El ciclista va morir mesos després i, durant el procediment judicial, va sorgir la controvèrsia sobre la qualificació jurídica de la bicicleta elèctrica en relació amb el dret a indemnització.