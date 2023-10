València: Un home es masturba al Metro i agredeix una de les persones que li grava

Els fets van succeir al Metro de València i les imatges van ser compartides a través de les xarxes socials

Esto ha pasado en el metro de Valencia: pic.twitter.com/eJBRzfWrBl — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) October 10, 2023

Els usuaris del Metro de València van presenciar dissabte passat 7 d'octubre una escena d'allò més inusual. I és que van captar a un home, que s'estava masturbant públicament durant el trajecte que emprenia. Els fets van ocórrer sobre les 13.00 hores de la tarda en un trajecte de la línia 2 de Metrovalencia entre les estacions de Les Carolines-Fira i Benimàmet i van ser gravats i compartits per les xarxes socials.A les imatges es pot veure clarament com el senyor, que es trobava assegut en una posició reclinada, estava tocant-se el seu membre viril mentre observava als altres passatgers, els quals es van canviar de lloc degut a la incòmoda situació.L'home, en adonar-se que li estaven gravant, es va aixecar del seient i es va encarar amb una de les persones que havia filmat la seqüència, propiciant-li diverses puntades. Un parell de viatgers van sortir en defensa del jove agredit i, finalment, van treure al senyor del vagó i van avisar a les autoritats pertinents, segons han confirmat fonts de seguretat de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).La Policia Local de Paterna va acudir al lloc després de rebre un avís del servei d'emergència 112, però en arribar, els efectius no van localitzar a l'individu en qüestió en una primera instància. És per això que l'FGV va posar les imatges a la disposició de la Policia Nacional perquè poguessin identificar l'home i, en el cas que sigui necessari, presentin una denúncia formal per l'ocorregut. Després d'analitzar les proves, les autoritats de Paterna han aconseguit identificar l'home, de 47 anys d'edat i resident en el municipi de Benaguasil, informa el mitjà local Las Provincias.