València: Detingut per agredir sexualment una dona després de colar-se pel balcó de casa seva i després fugir

Actualitzada 11/10/2023 a les 18:27

Es va espantar en veure un home a l'habitació del costat

Agents de Policia han detingut un home acusat d'agredir sexualment a una dona després de colar-se en el seu habitatge de matinada en el barri valencià de Russafa, segons han confirmat a EP fonts policials. L'incident va tenir lloc en la matinada del 9 d'octubre, sobre les 4.30 hores, tal com ha avançat Levante-EMV.La Policia Local de València va rebre una trucada en la qual s'alertava que un home havia agredit sexualment a una dona en el seu habitatge i havia fugit del lloc. Fins a la zona, al carrer Pedro III El Grande, va acudir una patrulla de la Policia Local que va parlar amb la víctima i va manifestar que un home havia saltat pel balcó, havia entrat en el seu habitatge i l'havia agredit sexualment per a després fugir.En concret, va explicar que es va despertar i va veure que hi havia una persona en una estada contigua a la seva habitació, amb el que es va espantar. Seguidament, aquest home presumptament li va agredir físicament i va abusar d'ella. L'home va poder ser detingut moments més tard al carrer Pintor Salvador Abril, han indicat les mateixes fonts.Després d'això, l'arrestat va ser posat a la disposició del Jutjat d'Instrucció número 13 de València que, en funcions de guàrdia, va acordar el seu ingrés a la presó provisional, comunicada i sense fiança, han informat fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). L'home ha quedat investigat en una causa oberta pels delictes d'agressió sexual, lesions, aplanament i furt. El Jutjat d'Instrucció número 11 dels de València, amb competències per a seguir la recerca, serà l'encarregat de portar el procediment.