Un menor de 8 anys recupera la funció renal després d'un trasplantament de cor

L'Hospital públic Universitari La Paz va aconseguir que el nen només hagués de sotmetre's a una de les dues operacions

Actualitzada 11/10/2023 a les 19:14

L'equip mèdic de l'Hospital públic Universitari La Paz ha aconseguit recuperar la funció renal d'un menor de 8 que necessitava un trasplantament de cor i ronyó. El petit va rebre durant els últims mesos tractament per la greu situació en la qual es trobava. Malgrat del quadre clínic, els professionals han aconseguit que el pacient millori practicant-li un trasplantament de cor el mes passat. Gràcies a aquest procediment s'ha evitat que hagi de sotmetre's a una segona intervenció.El menor tenia una cardiopatia congènita per la qual va ser intervingut a Portugal quant tenia un any. No obstant això, després de contreure una infecció causada per la covid, es va produir una insuficiència cardíaca i renal severa que obligaven a realitzar el doble trasplantament. A causa de la situació en la qual es trobava el nen, era necessari col·locar-li un sistema d'assistència mecànica ventricular de llarga durada i la posterior inclusió en la llista de trasplantament cardíac, en virtut de l'acord existent entre Portugal i Espanya, segons ha informat la Comunitat de Madrid.El nen va arribar a Madrid a principis de juliol procedent de l'Hospital de São João a la ciutat portuguesa de Porto, en una situació clínica molt greu. Del trasllat es va ocupar la unitat del Summa 112, sota la coordinació de l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT). El pacient ha depès d'un Sistema d'Oxigenació per Membrana Extracorpòria (ECMO) i diàlisi des del 14 de març. Ja a Madrid, el 19 de juliol se substitueix l'ECMO per un cor conegut com a dispositiu d'assistència biventricular pulsativa (Berlin Heart Excor).Després del trasplantament de cor, el menor va aconseguir una estabilitat hemodinàmica que va suposar un gran avanç, ja que va millorar la seva capacitat expiratòria, motor i la metabolització dels nutrients. No obstant això, fins passat un mes i mig de la intervenció la seva funció renal no va millorar. Aquest avanç permet retirar la diàlisi i afrontar un trasplantament cardíac aïllat en millor situació clínica i, a més, evita el trasplantament renal. El dissabte està previst donar-li l'alta mèdica i traslladar-li a Portugal, on rebrà les cures necessàries.