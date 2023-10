Un gran incendi obliga a suspendre tots els vols a l'aeroport londinenc de Luton

Fins al moment, no s'ha registrat cap víctima

Actualitzada 11/10/2023 a les 08:49

Efforts are still ongoing to extinguish a serious fire at Luton Airport. We are continuing to protect surrounding airport infrastructure, vehicles and the Luton DART. For anyone whose travel plans may be affected, please refer to the advice being provided by London Luton Airport. pic.twitter.com/tNFo4hvRdX — Beds Fire and Rescue (@BedsFire) October 11, 2023

Un fort incendi que es va declarar en un dels seus aparadors ha obligat a suspendre tots els vols a l'aeroport de Luton, al nord de Londres, i a demanar als viatgers que no s'acostin al lloc.Segons un comunicat difós per l'aeroport, els serveis d'emergència i extinció d'incendis es van desplaçar al'aparcament de la terminal 2 per apagar un foc que es va propagar entre els vehicles estacionats.«L'accés a l'aeroport està actualment restringit i demanem a la gent que no viatgi a l'aeroport en aquest moment», va assenyalar l'aeròdrom a la nota.Vídeos difosos a les xarxes socials mostren com les plantes superiors de l'edifici acababen envaides per les flames.Segons el servei d'ambulàncies de l'Est d'Anglaterra, citat per la BBC, fins ara no s'ha registrat cap víctima.Fins al lloc s'han desplaçat com a mínim 10 camions de bombers, que continuen amb les tasques d'extinció de l'incendi, segons el cos de bomber de Bedfordshire, que apunta que el 80% de la tercera planta de l'aparcament s'ha vist afectat.Luton està ubicat uns 50 quilòmetres al nord de Londres i és utilitzat sobretot per aerolínies de baix cost com Easyjet o Ryanair.