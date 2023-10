Logronyo: Detinguda per falsificar 178 receptes mèdiques amb les quals va aconseguir més de 10.000 pastilles de fentanil

El fentanil és un derivat de la morfina, «una droga molt addictiva i molt de moda en l'actualitat», assenyalen des de la Policia

Actualitzada 11/10/2023 a les 18:01

La Policia Nacional de La Rioja ha detingut a Logronyo una dona de 38 anys d'edat per falsificar un total de 178 receptes mèdiques, procedents de facultatius del mateix Logronyo, Pamplona o Sòria, amb les quals va arribar a aconseguir més de 10.000 pastilles de fentanil en set farmàcies situades en ciutats properes a la capital de La Rioja.Segons han informat aquest dimecres des de la Prefectura Superior de Policia de La Rioja, va ser un metge qui va interposar una denúncia en les dependències policials, ja que s'havien usat de manera indeguda les seves dades personals per a l'adquisició del medicament ACTIQ 200.Arran d'aquesta denúncia, van començar les primeres recerques, que han finalitzat amb la detenció de la dona per falsedat documental, en haver realitzat alteracions en 178 receptes, tant en la data de prescripció com en el nombre d'envasos i en la signatura del metge prescriptor. També va cometre la sostracció de receptes als facultatius, falsificant-les íntegrament.Es tracta del medicament ACTIQ 200, un derivat de la morfina, conegut com a fentanil -«una droga molt addictiva i molt de moda en l'actualitat», assenyalen des de la Policia-, per la qual cosa només pot obtenir-se amb recepta mèdica, havent de ser prescrit només un envàs o caixa per recepta, si bé es poden dispensar fins a tres receptes diàries amb intervals de temps d'uns vint dies.Pel que sembla, com apunten les fonts policials, és una pràctica habitual que els metges deixin en blanc el caseller de les unitats, ja que se sobreentén que es prescriu una unitat. La dona aprofitava aquesta pràctica per a escriure un nombre desproporcionat d'envasos.