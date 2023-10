Els resultats de català i castellà a l'ESO cauen al nivell més baix dels últims 10 anys

A 6è millora lleugerament llengua catalana, anglesa i matemàtiques, però baixa llengua castellana i medi natural

Actualitzada 11/10/2023 a les 17:00

Els resultats de català i castellà dels alumnes de 4t d'ESO a les proves de competències bàsiques continuen a la baixa un any més, però milloren en anglès i matemàtiques. Els resultats en llengua catalana es van situar en els 72,3 punts, 1,8 punts menys respecte a l'any anterior, mentre que en llengua castellana van caure fins als 71,6 punts (3,6 punts menys).A 6è de primària, els resultats milloren lleugerament en català, amb 72,7 punts de (0,2 punts més); a llengua anglesa, amb 77,8 punts (0,9 més), i a matemàtiques, amb 73,6 (2,5 punts més). Per contra, a l'últim curs de primària empitjora la llengua castellana, que cau fins als 71,2 punts (1,9 punts menys) i medi natural, que baixa fins als 71,6 punts (1,2 punts menys).En el cas de les proves de cientificotecnològica, que es fan a l'últim curs de secundària, els resultats han millorat. En aquest cas, la mitjana va ser de 68,7 punts, 5,1 punts per sobre de les últimes proves. Una dada que, més enllà de millorar, és la més elevada des que es va començar a avaluar aquesta competència l'any 2016.A l'últim curs de l'ESO també van repuntar les proves en anglès i matemàtiques. En el cas de la llengua anglesa, els resultats van repuntar fins als 73,9 punts de mitjana, 5,5 punts per sobre dels resultats de l'any anterior, situant-se així més a prop dels nivells previs a la pandèmia, quan els resultats, entre el 2018 i el 2019, estaven lleugerament per sobre dels 74 punts de mitjana. Pel que fa a les matemàtiques, els resultats se situen en els 62,3 punts de mitjana, 2,2 punts per sobre dels de l'any passat. Tanmateix, continuen lluny de les dades d'anys anteriors, en què se situaven entre els 68 i 70 punts.