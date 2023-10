El primer avió amb uns 200 ciutadans espanyols evacuats d'Israel arriba a Madrid

Un segon aparell militar recollirà a Tel Aviv la resta de persones atrapades per la cancel·lació dels vols comercials

Actualitzada 11/10/2023 a les 10:31

Así ha llegado a Torrejón de Ardoz el primer avión militar procedente de Israel.



Entre los 272 pasajeros había españoles, ciudadanos de la Unión Europea y de terceros países residentes en España.



Puedes leer más información aquí https://t.co/T5bCQPj8hJ pic.twitter.com/Xpn68C7x2t — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) October 11, 2023

El primer avió amb uns 200 ciutadans espanyols evacuats d'Israel ha arribat aquesta matinada a la base militar de Torrejón i un segon aparell recollirà més persones des de Tel-Aviv, segons ha informat el govern espanyol.En un missatge a les xarxes socials, el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, ha destacat que els ministeris de Defensa i Exteriors estan col·laborant en l'evacuació dels espanyols atrapats al país per la cancel·lació dels vols comercials. Segons ha apuntat, l'objectiu és que «l'operació per portar a casa els espanyols que no podien sortir d'Israel sigui un èxit».En una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio', Albares ha especificat que en el primer vol de repatriats hi havia 209 persones, i que el segon avió té capacitat per a 270 més. Entre els que ja han tornat, el 90% eren espanyols, però també hi havia alguns ciutadans de la Unió Europea i Llatinoamèrica que tampoc tenien possibilitats de sortir del país.Per ara, Albares ha descartat una operació general d'evacuació de la colònia espanyola a Israel, que es calcula que està formada per unes 10.000 persones. Segons ha explicat, moltes d'aquestes persones estan molt arrelades al país, o fins i tot tenen la doble nacionalitat, i la situació de seguretat actual no obliga a l'evacuació. Sí que ha dit, però que si fos necessari es faria, com ja es va fer, per exemple, en el cas de l'Afganistan.El ministre d'Exteriors també ha destacat la decisió confirmada dimarts per la Unió Europea de mantenir l'ajuda humanitària a Palestina, inclosa Gaza. Albares ha dit que «la Unió Europea ha de ser molt clara» en distingir entre Hamàs –«una organització terrorista, sense matisos ni excuses», l'Autoritat Nacional Palestina, que és «un soci de la cooperació europea», i la població civil. «No s'ha de confondre una organització terrorista amb tot el poble palestí», ha reiterat.Segons Albares, Espanya també s'està plantejant com ampliar l'ajuda bilateral que ofereix al poble palestí. El ministre ha dit que una de les prioritats ha de ser, també, evitar que el conflicte escali encara més i impliqui països veïns, com el Líban. «És un país molt fràgil», ha lamentat, remarcant que en aquest cas es parlaria d'una «crisi regional de magnituds desproporcionades» que no seria bona per a ningú.El ministre d'Exteriors també ha carregat contra les crítiques del PP a la reacció de l'executiu espanyol al conflicte. Segons Albares, el PP està «abraçant obertament les tècniques de l'extrema dreta» i no està «a l'altura de les circumstàncies» davant d'una situació que requereix una «resposta d'Estat». «Em dol especialment en aquest cas», ha admès el ministre.