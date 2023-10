Detingut per tenir treballant un jove sense papers 16 hores al dia per 300 euros al mes

L'empresari li descomptava 100 del sou per oferir-li allotjament i s'alimentava de les restes de menjar

Actualitzada 11/10/2023 a les 17:48

Només s'alimentava de les restes

Un home de 53 anys ha estat detingut per la Policia Nacional a Alacant, acusat d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació laboral en tenir a un jove en situació irregular treballant 16 hores al dia per 300 euros al mes, dels quals l'empresari li descomptava 100 per oferir-li allotjament. El cos policial ha explicat que els agents van conèixer l'agost passat que un jove algerià en situació irregular podria estar treballant sense contracte laboral per a un empresari hostaler de la zona d'Alacant.A través de diverses perquisicions, la Policia Nacional va conèixer que la víctima treballava unes 16 hores al dia, 50 hores setmanals en l'establiment hostaler i la resta cuidant a una persona d'avançada edat, familiar de l'empresari, al qual ajudava amb la neteja de la llar i amb el manteniment d'un hort que hi havia a l'habitatge. L'empresari hauria conegut a la víctima en un curs formatiu que impartia quan era menor d'edat, on pel que sembla hauria aprofitat la situació de vulnerabilitat i el desconeixement de l'idioma d'aquest per a oferir-li treball.Pel que sembla, l'empresari pagava 300 euros al mes a l'home, 400 en temporada alta i li descomptava posteriorment 100 euros d'aquest sou per oferir-li allotjament. Així mateix, les condicions laborals de la víctima eren extremadament dures, atès que només se li permetia alimentar-se de les restes de menjar dels clients de l'establiment, i durant la seva jornada laboral hauria estat sotmès a insults, vexacions i amenaces amb retornar-lo al seu país d'origen per estar en situació irregular. El detingut, amb antecedents policials previs, ha passat a disposició judicial, ha informat el cos policial en un comunicat.