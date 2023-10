Aquests són els pensionistes als quals Hisenda retornarà milers d'euros per un error tributari

Una sentència estableix que l'Agència Tributària haurà de retornar a una sèrie de jubilats unes quantitats que van pagar en l'IRPF per error

Actualitzada 11/10/2023 a les 17:15

Qui podran acollir-se a aquesta devolució?

Alguns jubilats podran recuperar fins a 4.000 euros en concepte de devolució per part de l'Agència Tributària. Així ho disposa una sentència del Tribunal Suprem en la qual es recull que treballadors del sector del comerç, la construcció o la metal·lúrgia van poder tributar de més en l'IRPF entre 1967 i 1978.Hisenda haurà de retornar ara a aquests contribuents a aquests jubilats, que podran recuperar aquests diners descomptant-se el 25% de les cotitzacions que van realitzar al sistema de mutualitats laborals entre aquests anys i sol·licitar la devolució dels últims quatre anys, ja que els anteriors han prescrit, segons informa La Razón.La sentència, publicada en la web del Tribunal Suprem, especifica que va haver-hi cotitzadors d'aquestes àrees de treball entre 1967 i 1978 que van realitzar aportacions a la Mutualitat Laboral de Banca que no van ser susceptibles de deducció en la base imposable de l'IRPF quan sí que podrien haver-se acollit i beneficiat d'elles.Els afectats per aquesta fallada poden reclamar el 25% de les cotitzacions realitzades per als últims quatre anys, ja que els anteriors han prescrit. En la majoria dels casos, els possibles beneficiaris de la fallada del suprem són jubilats que ronden els 80 anys. Per tant, és possible sol·licitar directament a Hisenda la part proporcional que correspon: una quantia que podria rondar entre els 3.000 i els 4.000 euros segons informen els experts consultats per Efe.