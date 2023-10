Aquesta és la infusió ideal per baixar la tensió

La majoria dels casos d'hipertensió es poden prevenir mitjançant intervencions senzilles sobre l'estil de vida, com ara dietes saludables o exercici físic habitual

Cinc tes per reduir la tensió sanguínia

Què és la hipertensió?

La hipertensió podria considerar-se un dels grans problemes de salut del nostre temps: s'estima que només a Espanya afecta prop d'un 40% dels adults, i contribueix en gran mesura a les malalties cardiovasculars que són la causa principal de mort en tot el món.Paradoxalment, es tracta d'un problema que és prevenible en bona mesura mitjançant intervencions senzilles sobre l'estil de vida, principalment mitjançant una dieta saludable i equilibrada i mitjançant la pràctica habitual d'exercici físic. També hi ha altres remeis casolans, com l'ús freqüent de certes infusions, que ens poden ajudar a evitar o resoldre aquest problema.Són diverses les plantes que, consumides en forma d'infusió, tenen efectes positius sobre la nostra tensió sanguínia, tal com recull el portal de notícies sobre salut Healthline.Per exemple, en el cas del te d'hibisc s'han observat propietats relaxants per als vasos sanguinis gràcies al seu contingut en certs compostos beneficiosos com els polifenols o les antocianines, fet que es tradueix en petites reduccions de la pressió tant sistòlica (durant la contracció del cor) com a diastòlica (durant la relaxació del mateix).Una cosa semblant passa amb el te verd, ric en catequines. Una de les formes més populars de te a tot el món, hi ha estudis que han associat el seu consum freqüent a reduccions en la tensió sanguínia sistòlica.D'altra banda, i malgrat que és una infusió menys comuna, el te de fulles d'olivera proporciona algunes substàncies com l'oleuropeïna o l'hidroxitirosol (presents també, per cert, en l'oli d'oliva) que podrien resultar beneficioses per a aspectes de la funció cardíaca com la funció sanguínia fins i tot en pacients amb condicions com la diabetis de tipus II o la prehipertensió.Un altre cas és el de l'arç albar. En aquest cas, la infusió que s'obté a partir de les seves baies té propietats vasodilatadores, i així pot suposar una ajuda en un enfocament holístic per reduir la tensió sanguínia.Finalment, el te de camomila conté una sèrie de compostos (incloent-hi flavonoides, presents als fruits vermells, i terpenoides, presents al cànnabis) que poden tenir efectes antioxidants i antiinflamatoris, cosa que també pot redundar en una millora de la tensió sanguínia.La hipertensió és senzillament un augment de la força que exerceix la sang sobre la paret de les artèries per sobre de determinats valors, i arriba a resultar perillosa al llarg del temps. Es tracta d'una condició que afecta gairebé un terç de la població adulta del món, i és la causa principal de consulta en atenció primària.