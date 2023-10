Un estudi revela que glopejar amb col·lutoris amb CPC ajuda a reduir les infeccions pel virus de l'herpes simple

El 67% de la població mundial menor de 50 anys pateix aquesta patologia que causa l'herpes labial

Actualitzada 10/10/2023 a les 09:21

Un estudi in vitro realitzat per l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa i el Dentaid Research Center ha conclòs que l'ús de col·lutoris que contenen Clorur de Cetilpiridini (CPC) pot reduir la capacitat d'infecció de l'herpes simple tipus 1. L'estudi, publicat a la revista científica 'Viruses', reafirma la capacitat d'aquest compost per limitar la infectivitat de certs virus, atès que el compost ja havia demostrat, en estudis anteriors, la seva efectivitat davant el de la grip o el del SARS-CoV-2. Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) el 67% de la població de tot el planeta menor de 50 anys pateix aquesta patologia que causa l'herpes labial.



La cavitat bucal és particularment susceptible a infeccions virals, principalment pel fet que es tracta de la principal porta d'entrada al nostre organisme de multitud de patògens. «Els experiments in vitro realitzats en aquest estudi apunten que els glopeigs bucals amb CPC podrien ser eficaços com a agents viricides davant dels virus causants d'infeccions bucals, com és el cas del virus de l'herpes simple (VHS-1)», ha destacta el doctor Manuel Bañó, investigador al Dentaid Research Center.Per fer aquesta recerca, col·lutoris amb CPC es van afegir a cultius de virus de l'herpes. Dos minuts després, temps equivalent a la durada d'un glopeig bucal, va retirar-se el CPC del cultiu viral i aquests virus van posar-se en contacte amb un cultiu de cèl·lules humanes. «Hem intentat simular un glopeig, però al laboratori. Així, hem vist que el virus que ha estat en contacte amb el CPC perd la capacitat d'infectar les cèl·lules. En canvi, si fem el mateix experiment però sense CPC, el virus continua infectant les cèl·lules», ha detallat la doctora Ester Ballana-Guix, investigadora principal d'IrsiCaixa.En concret, l'assaig s'ha dut a terme amb dos col·lutoris, un d'ús diari amb una concentració del 0,07% de CPC, i un altre d'ús temporal com a coadjuvant al tractament de malalties periodontals i periimplantàries, amb una concentració del 0,05% de CPC. En totes dues situacions s'ha confirmat com aquest component és capaç de reduir la capacitat d'infecció del virus de l'herpes, tal com també es va demostrar en el cas del virus de la COVID-19. «Encara que cal fer assaigs clínics per avaluar la funció protectora del CPC a les persones, sabem que limitar la càrrega viral a la cavitat bucal és important, no només per limitar les reinfeccions i prevenir complicacions en casos d'infecció greu, sinó també per reduir la transmissió oral dels virus», ha apuntat Ballana.Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), s'estima que 3.700 milions de persones menors de 50 anys a tot el món tenen infecció per VHS-1. Es tracta d'un virus que es propaga majoritàriament per contacte bucal i causa infeccions com nafres a la boca i zones contigües. La majoria de les persones que el pateixen no tenen símptomes o els símptomes són lleus, cosa que fa que puguin transmetre el virus a altres persones sense ser-ne conscients.