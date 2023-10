Pablo Hasel creu que la seva condemna més elevada s'hauria d'incloure a la llei d'amnistia

El raper defensa que «tots els represaliats sense excepció» se n'haurien de beneficiar

Actualitzada 10/10/2023 a les 12:34

El raper Pablo Hasel creu que la seva condemna més elevada, de tres anys, s'hauria d'incloure a la llei d'amnistia perquè té a veure amb l'1-O. En una entrevista a Vilaweb, argumenta que va començar perquè «uns guàrdies urbans feixistes de Lleida van apallissar un company de militància quan enganxava cartells a favor del referèndum». El raper empresonat defensa que «tots els represaliats sense excepció» han de beneficiar-se de l'amnistia i que aquesta hauria de ser «total». És a dir, no només en el marc nacional català sinó també en l'àmbit estatal. En tot cas, ha volgut deixar clar que «no seria cap regal dels polítics que volen penjar-se la medalla» perquè, segons ha dit, se'ls ha forçat a arribar fins aquí.



Hasel creu que Junts i ERC volen arribar a aquest pacte «per fugir de la confrontació necessària per fer efectiva l'autodeterminació». «Demostren que no tenen cap intenció de dur a terme l'embat, i tant si ajuden a formar el govern espanyol com si no, donen estabilitat al règim i venen fum processista», ha dit.