Negreira, explorat per un forense per certificar si pateix demència

L'objectiu de la prova és comprovar si l'investigat, de 78 anys, pateix un deteriorament cognitiu que l'incapacita per poder afrontar un procés penal

Actualitzada 10/10/2023 a les 10:06

L'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) José María Enríquez Negreira ha acudit aquest dimarts a l'Institut de Medicina Legal de Catalunya per ser examinat per un forense que ha de certificar si pateix símptomes de demència, com ha al·legat la defensa davant el jutge.Segons han informat fonts jurídiques a EFE, el reconeixement mèdic, que s'està practicant aquest matí, s'ha dut a terme per ordre del titular del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga el destí dels prop de 7 milions d'euros que el FC Barcelona va pagar a Enríquez Negreira i al seu fill entre els anys 2001 i 2018.Negreira ha arribat caminant a l'Institut de Medicina Legal de Catalunya cap a les 9.30 hores del matí amb la seva dona i el seu advocat i en un moment donat ha ensopegat i ha caigut a terra, si bé s'ha pogut aixecar amb el suport de els seus acompanyants i ha continuat la marxa fins a l'edifici on li practicaran les proves.L'objectiu de la prova és comprovar si l'investigat, de 78 anys, pateix un deteriorament cognitiu que l'incapacita per poder afrontar un procés penal, argument que va adduir la defensa davant la Fiscalia quan el ministeri públic encara estava investigant el cas, cosa que va derivar en una denúncia davant del jutjat contra Negreira i contra els expresidents del Barça Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu.Per això, la defensa de Negreira va esgrimir un informe de l'Alzheimer Center de Barcelona -un dels centres de referència en el tractament d'aquesta malaltia degenerativa- que certifica que l'exàrbitre pateix una «demència lleu», amb alteració de la memòria o el llenguatge , però roman parcialment orientat «en temps, espai i persona».Un cop la denúncia de Fiscalia ja estava en mans del jutjat, Daniel Pérez-Esqué, advocat de Negreira, va presentar un altre document davant del magistrat instructor en què reiterava la situació d'incapacitat de l'excol·legiat, i es va remetre a l'informe de l'Alzheimer Center.Amb l'exploració encarregada a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC), el jutge instructor pretén confirmar no només la demència que Negreira al·lega patir, sinó també determinar si estarà en condicions de ser interrogat com a investigat i, en un futur, respondre davant d'un eventual judici.De fet, el magistrat encara té pendent citar a declarar Negreira i els exdirectius del Barça a qui va denunciar la Fiscalia pels pagaments a l'exàrbitre i al seu fill, que el club va justificar que corresponien a informes sobre arbitratges.En paral·lel, la Guàrdia Civil està analitzant la documentació intervinguda en el registre que va ordenar el jutge de les oficines del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) situades a les dependències de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) a Las Rozas (Madrid), així com la que ha aportat el FC Barcelona sobre el cas, a requeriment del jutjat.A finals del mes passat, l'instructor va dictar una interlocutòria en què acordava imputar un delicte de suborn als denunciats al «cas Negreira», que se suma així als de corrupció entre particulars en l'àmbit esportiu, administració deslleial, falsedat en document mercantil i blanqueig de capitals que fins ara se'ls atribuïen.El jutge sospita que els pagaments a l'exàrbitre i al seu fill van poder obeir una «forma nova de possible retribució il·legítima a àrbitres de futbol», en un context d'una «possible corrupció sistèmica al si del CTA» en l'època en què Negreira era vicepresident daquest organisme.