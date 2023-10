Madrid: Mor un home desnucat després de ser mantejat en un partit de voleibol

Arnaldo Benítez, paraguaià de 43 anys, va patir el mortal accident en un parc de Carabanchel

Un home ha mort a Madrid aquest diumenge després de desnucar-se durant una patxanga de voleibol en la qual els seus companys el van mantejar per a celebrar la seva victòria. El mort va perdre el control en l'aire, i es va precipitar fatalment resultant en la seva mort.Arnaldo Benítez, ciutadà paraguaià de 43 anys, es trobava en les pistes del parc Emperatriz Ana María de Austria, en la Via Lusitana del districte de Carabanchel a Madrid, quan es va produir l'incident. Res més accidentar-se, va ser traslladat en estat crític a l'Hospital 12 de Octubre, on no es va poder fer res per la seva vida després de més de dues hores de vigilància intensiva.Els testimonis de l'accident van detallar a la Policia que la víctima va perdre l'equilibri en ple vol en ser mantejat durant la celebració d'una victòria en un partit de volei. Va arribar a elevar-se uns dos metres, i va acabar impactant amb el clatell sense remei.Tot això va esdevenir al voltant de les 20.15 hores, però quan van arribar els agents, el 'mantejador' havia marxat del lloc dels fets, sense que els amics de la víctima poguessin aportar més dades que ajudessin en la seva identificació, ja que no el coneixien. Mentrestant, els agents es van trobar a Arnaldo inconscient i sense pols. Un dels policies va procedir a realitzar-li maniobres de reanimació mentre un altre cobria la ferida del cap.Els forenses van determinar en l'autòpsia que la causa de la mort va ser un traumatisme cranioencefàlic, atès que el cadàver va ser traslladat a l'Institut de Medicina Legal de Valdebebas. Una mort que encara investiguen agents de policia, tractant d'identificar a la persona que va llançar a l'aire a Arnaldo Benítez.Sigui qui sigui el responsable, aquest manteig mortal podria portar-li conseqüències penals, i es podria enfrontar a un presumpte delicte d'homicidi imprudent, segons informa el diari El Mundo. L'article 142 del Codi Penal regula el delicte d'homicidi imprudent, que recull el següent en el primer punt: «El que per imprudència greu causés la mort d'un altre, serà castigat, com homicidi imprudent, amb la pena de presó d'un a quatre anys».