Més de 60 grafiters entren al metro de Vall d'Hebron, agredeixen un vigilant i pinten quatre trens

Els mossos n'han pogut detenir 14 i la resta seran denunciats

Actualitzada 10/10/2023 a les 15:06

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) interposarà aquest dimarts una denúncia penal contra els 62 grafiters que han atacat aquesta passada matinada les instal·lacions de l'L5 del metro de Barcelona. En concret, els vàndals han entrat a l'estació de Vall Hebron fent malbé la porta, la barrera de validació i les càmeres de seguretat fins que han accedit a l'andana on han agredit un vigilant de seguretat de metro i han pintat quatre trens, així com diferents instal·lacions de l'estació.Finalment, la intervenció conjunta dels Mossos d'Esquadra i els vigilants de seguretat de metro ha acabat amb 14 detinguts. És l'atac de vàndals grafiters més gran a la història de TMB en quant a persones i trens pintats. L'atac ha suposat una afectació al servei a conseqüència dels quatre trens pintats que han estat retirats, augmentant així el temps d'espera de les persones usuàries. A més, després de les avaluacions preliminars dels danys, es calcula que el cost aproximat superarà els 50.000 euros.La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha condemnat durament aquest atac afirmant que «aquestes actuacions de vandalisme posen en perill la integritat física dels vigilants de seguretat del metro, i alhora creen un greu perjudici a la ciutadania degradant un servei essencial com és el transport públic i generant un cost de diners públics totalment injustificat».«No podem permetre que es produeixin aquest tipus d'atacs i per això des de TMB actuarem amb la màxima contundència i determinació, utilitzant totes les eines al nostre abast, per evitar que situacions com aquestes es tornin a repetir», ha assegurat Bonet. La presidenta de TMB també ha volgut agrair als vigilants de seguretat del metro i als mossos d'esquadra la seva intervenció en l'atac d'aquesta nit.TMB lluita contra el vandalisme grafiter i amb una sèrie de noves mesures ha aconseguit reduir a la meitat el nombre de metres quadrats pintats i el cost econòmic durant el primer semestre de l'any respecte al 2022, malgrat la quantitat d'intents d'intrusió i de vandalisme grafiter es mantenen. En aquest sentit, TMB recorda que el vandalisme ferroviari és una activitat delictiva organitzada que acaba tenint un gran perjudici sobre les persones treballadores, provoca una despesa econòmica important i impacta als mateixos usuaris, en tant que eventualment obliga a aturar la prestació d'un servei essencial.