Les bessones de Sabadell neguen haver participat en la mort de la parella d'una d'elles l'any 2021

El tercer acusat admet haver colpejat reiteradament amb una pota de cabra la víctima per defensar la seva cunyada

Actualitzada 10/10/2023 a les 11:05

Les dues germanes bessones de Sabadell acusades per l'assassinat de la parella d'una d'elles l'estiu de 2021 neguen haver participat en els fets. Les dues dones s'asseuran al banc dels acusats juntament amb la parella de l'altra germana, que sí que ha reconegut haver colpejat amb una pota de cabra la víctima, Pedro Fernández, fins la mort.Tots tres han negat haver planificat l'acció, i l'home ha assegurat haver actuat en defensa de la parella de Fernández després de sentir cops i fins i tot trencadissa de vidres a l'habitació on eren. Les dones han assegurat que en el moment dels fets patien depressió, i la parella de la víctima, a més, ha destacat la mala relació de la seva família amb el difunt per l'actitud violenta que tenia amb ella.