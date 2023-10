La Guàrdia Urbana de Lleida deté un home per agredir el seu fill menor d'edat

El jove va ser atès al CUAP de Prat de la Riba a causa de l'agressió

Actualitzada 10/10/2023 a les 09:34

La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut un home, de 50 anys, acusat de maltractar un dels seus fills, menors d'edat, i de no fer-se'n càrrec. La detenció s'ha efectuat després d'una denúncia presentada aquest diumenge a la tarda per l'exparella de l'arrestat.La dona va denunciar a la policia que un dels fills va explicar-li que el seu pare l'havia agredit i a conseqüència d'això va necessitar ser atès al CUAP de Prat de la Riba. A més, també va afegir que no es feia càrrec d'ells. Després de fer les indagacions pertinents, una dotació de la Guàrdia Urbana va detenir l'home al seu domicili com el suposat autor d'un delicte de maltractament en l'àmbit de la llar i d'abandonament temporal de menors d'edat.