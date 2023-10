La depressió i l'ansietat són els diagnòstics més habituals entre les persones amb trastorn mental que busquen feina

En els darrers cinc anys s'ha atès més de 9.000 persones i una de cada tres ha trobat una ocupació

Actualitzada 10/10/2023 a les 09:29

La Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (OTL) de la Diputació de Barcelona treballa per facilitar la inserció laboral de persones amb trastorn mental. L'usuari tipus és un home de 30 a 49 anys, a l'atur, amb certificat de discapacitat i amb estudis baixos. La depressió i l'ansietat des del 2022 s'han convertit en el trastorn més habitual entre els usuaris, desbancant altres diagnòstics fins ara majoritaris com el trastorn esquizofrènic i el de l'estat d'ànim episòdic. L'any passat l'OTL va atendre 1.805 persones, amb una taxa d'inserció del 36,8%. Pel que fa els darrers cinc anys, s'han atès 9.077 persones i la taxa mitjana d'inserció ha estat del 32,62%.



En un comunicat, des de la Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals s'explica que quan els usuaris hi arriben per primera vegada, molts amb depressió o ansietat hi arriben amb baixa autoestima i dificultats per establir relacions amb altres persones, aspecte que des de les oficines es treballen per ajudar-los a fixar el seu objectiu i que puguin accedir a accions grupals i formatives per millorar el seu perfil professional, la socialització i la confiança en un mateix.També assenyalen que en molts casos aquests usuaris venen amb un llarg recorregut d'experiència i formació però es troben en un moment molt vulnerable i amb una autopercepció de poca confiança en l'èxit de la inserció. A més, alguns mostren sensació de culpa i vergonya per la seva situació d'atur, expectatives baixes, molta frustració i ansietat per preparar entrevistes, motiu pel qual sovint posposen el moment de començar a presentar-se a ofertes de treball.