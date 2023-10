Israel diu que ha recuperat el control de la frontera amb Gaza i que ha trobat 1.500 cadàvers de milicians de Hamàs

Les autoritats israelianes suggereixen als palestins fugir a Egipte davant l'atac aeri a la Franja Gaza

Actualitzada 10/10/2023 a les 09:47

Les forces israelianes han informat aquest dimarts que han recuperat el control de la frontera amb Gaza i que no hi ha hagut infiltracions en les darreres 24 hores. Le autoritats israelianes també han anunciat que estan minant les zones on els milicians han destruït la tanca fronterera i que durant la nit han bombardejat uns «200 objectius» a Gaza. Segons el ministeri palestí de Salut, ja són més de 700 els morts palestins, mentre la xifra de ferits ja és de més de 4.000 i i ha més de 187.000 desplaçats, segons l'ONU. Per la part israeliana, ja hi ha més de 900 morts i 2.600 ferits. Davant l'atac israelià contra Gaza, les autoritats israelianes han suggerit als palestins fugir a Egipte.



Davant el suggeriment israelià, Egipte ha advertit que no permetrà un èxode de palestins al seu territori. Israel manté bloquejada la Franja de Gaza i l'únic pas fronterer no controlat per les autoritats israelianes connecta amb Egipte.Per la seva banda, l'ONU ha instat a mobilitzar suport humanitari per als palestins que es troben a la Franja de Gaza i ha demanat a Hamàs alliberar les persones que té retingudes. Els ministres d'Exteriors de la UE es reuneixen aquest dimarts per abordar la situació a Israel, mentre el president dels Estats Units, Joe Biden, ha traslladat al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que Washington seguirà «garantint que Israel tingui tot el que necessita per defensar-se».