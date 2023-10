El nou 'Sálvame' de Netflix ja té data d'estrena

Només s'estrenaran els tres episodis corresponents al periple dels personatges per Miami

Actualitzada 10/10/2023 a les 18:26

¿Que iban a volver de América sin traer un recuerdo? No, negativo, nothing. Los tres primeros episodios de #SálveseQuienPueda llegan el 10 de noviembre. pic.twitter.com/2txC3bDMKY — Netflix España (@NetflixES) October 10, 2023

Després de la desaparició de Sálvame de Telecinco molts dels que van ser els seus col·laboradors estrella es van veure en un compromís laboral, ja que poques portes s'obrien per a perfils tan marcats. Tot i això, al cap de poc es va saber que Netflix havia acudit en el seu rescat.Així va sorgir ¡Sálvese quien pueda!, un espai a Belén Esteban, Terelu Campos, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Kiko Hernández i María Patiño viatgen als EUA i llatinoamèrica.Els tres primers episodis de ¡Sálvese quien pueda!, amb els col·laboradors a Miami buscant una nova feina, arribaran el 10 de novembre. El periple per Mèxic, que componen els altres tres episodis de la temporada, arribaran al començament del 2024.Produït per La Fàbrica de la Tele per a Netflix, aquest nou docu reality segueix les vuit icones televisives en el seu intent de reciclatge professional i televisiu. «Sense feina a Espanya, acabada la seva carrera de 14 anys a Sálvame i al Deluxe, toca tornar a començar, endur-se les fotos dels passadissos on han estat estrelles durant tants anys i buscar-se la vida des de zero a Miami ia Ciutat de Mèxic», diu la sinopsi de Netflix.Betlem, Terelu, els dos Kikos, Lydia, Chelo, Víctor i María visitaran els canals de televisió més coneguts en parla hispana a les dues ciutats, seran rebuts per amfitrions que són estrelles televisives als seus països i assistiran a les festes VIP on es podrà col·laborar amb famosos internacionals.