El govern espanyol anuncia una operació per evacuar un centenar d'espanyols d'Israel

Albares explica que s'organitzarà el retorn de ciutadans que estiguessin al país per negocis o turisme

Actualitzada 10/10/2023 a les 09:57

El ministre d'Exteriors en funcions, José Manuel Albares, ha anunciat aquest dimarts que el govern espanyol evacuarà un centenar de ciutadans d'Israel per protegir-los de l'escalada bèl·lica viscuda des del cap de setmana. Tal com ha dit a la Cadena Ser, no es preveu treure del país a tota la colònia espanyola, però si a aquelles persones que es troben allà per motius de turisme o negocis i han quedat atrapades per la suspensió dels vols comercials. Pel que fa als ajuts de la UE a Palestina després de l'ofensiva iniciada per Hamàs el cap de setmana, Albares ha apuntat que la seva eventual suspensió ha de ser acordada pel conjunt d'estats membres. «No podem mesclar una organització terrorista com Hamàs amb tot el poble palestí», ha indicat.



Des de la Generalitat de Catalunya també s'està fent un seguiment dels esdeveniments a Israel i Palestina d'ençà dels atacs de dissabte. Fonts del Departament d'Exteriors han explicat a l'ACN que s'està en contacte amb les autoritats locals, el Ministeri d'Exteriors i amb organismes i entitats sobre el terreny. Per ara, no obstant, no consta que hi hagi catalans en situació d'emergència, però la situació és «inestable i evoluciona contínuament», apunten.«Sí tenim constància de grups de catalans que estan intentant sortir del país, estem en contacte amb ells i fent seguiment de la seva situació. No estan en situació d'emergència», afegeixen. Tanmateix, es demana que si hi ha algun català que es troba en situació de perill es posi en contacte amb el Govern a través del Departament d'Acció Exterior i UE.De cara als dies vinents, també es recomana no viatjar a Israel i Palestina si no hi ha un motiu «de força major». En el cas dels catalans que ja siguin allà, es demana seguir les indicacions de les autoritats locals i del Ministeri d'Exteriors. En el cas de les ONG es recorda que hi ha disponible Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, mentre que les empreses poden contactar amb Acció, que té oficina a Israel.Finalment, el Govern recorda que qualsevol empresa que tingui relacions comercials amb Israel i vulgui saber quina és la situació logística, de trànsit de mercaderies o si els ports i aeroports estan tancats pot adreçar-se a l'oficina tècnica de barreres a la internacionalització d'Acció.