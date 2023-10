El coet espanyol 'Miura 1' es perd a l'Atlàntic

La companyia espanyola no ha pogut recuperar de l'oceà Atlàntic el coet Miura 1, llançat a l'espai el passat dissabte

Actualitzada 10/10/2023 a les 18:00

Ser el primer coet espanyol capaç de viatjar a l'espai és un títol que s'ha d'emportar amb orgull. Aquest dissabte de matinada el Miura 1, dissenyat i construït per l'empresa d'Elx PLD Space, s'ho guanyava amb honra en aconseguir els 50 quilòmetres d'altura en el seu vol debut.Estava previst que aquest petit viatge de demostració durés 12 minuts, 6 d'ells estant el coet en microgravetat, i que després el vehicle tornés a la Terra i caigués a l'oceà Atlàntic, per a ser recuperat per bussos experts en operacions subaquàtiques i dos vaixells preparats per a aquesta tasca. No obstant això, la companyia ha comunicat oficialment que ho donen per perdut a les aigües marines.«Orgullosos d'haver complert amb èxit tots els objectius primaris d'aquesta missió de vol en un llançament inoblidable», deia la companyia il·licitana en el seu perfil d'X (Twitter). Tal com explicaven, amb aquest llançament havien pogut «validar totes les tecnologies» del Miura 1 en vol, «maximitzant al mateix temps la seguretat», matisaven.Aquesta missió obre el camí dels seus pròxims desenvolupaments: «Hem recollit una enorme quantitat de dades que ens permetran millorar i avançar més ràpid les tecnologies de MIURA5», subratllaven fent referència al coet suborbital reutilitzable que es pretén llançar l'any 2025 des de la Guaiana Francesa.Així mateix, tots els objectius secundaris de la missió van ser «coberts», incloent-hi la validació aerodinàmica i el control del llançador en la reentrada, així com l'ejecció dels paracaigudes i el frenat final. Només va faltar el colofó final per a fer una demostració rodona: «No s'ha pogut completar aquesta històrica missió amb la recuperació de MIURA1 a l'oceà», reconeixia l'empresa PLD Space.Tota la informació recaptada gràcies a aquest reeixit vol inaugural es processarà en els pròxims dies i serà estudiada pels experts de la companyia. «Compartirem l'anàlisi tècnica de la missió en roda de premsa», concloïen.