Desallotgen les oficines de Correus a Girona per un paquet sospitós

Els Mossos i la Policia Municipal de Girona ho estan revisant

Actualitzada 10/10/2023 a les 19:41

Un paquet sospitós ha obligat a desallotjar les oficines de Correus a l'avinguda Ramon Folch de Girona. Segons fonts municipals, el paquet contenia una pols que picava els ulls.Els Bombers han rebut l'avís quan faltaven pocs minuts per les sis de la tarda i hi han desplaçat sis dotacions. Fins al lloc, també s'hi ha desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Municipal que estan revisant el paquet. També s'ha acordonat la zona per seguretat i hi ha diverses ambulàncies.En una piulada, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha explicat que s'han hagut d'atendre diverses persones amb «lleugers problemes respiratoris» i que els efectius dels cossos d'emergències estan treballant per intentar esbrinar les causes. Segons ha pogut saber l'ACN, serien almenys una desena d'afectats.