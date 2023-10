Barcelona: Agredeix i roba una bossa a un vianant a les Corts, passa per davant de comissaria i el detenen

Els mossos el van reconèixer a través de les càmeres de seguretat i van aconseguir recuperar els objectes sostrets

Actualitzada 10/10/2023 a les 19:02

Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte passat al barri de les Corts de Barcelona un jove que feia poca estona havia robat la bossa a un vianant, al qual va donar un cop al cap amb una ampolla de vidre. Es dona la circumstància que el lladre va passar al cap de poca estona per davant de la comissaria del districte, seu central del cos a la capital catalana, i gràcies a la descripció el van reconèixer per les càmeres de seguretat. Uns agents van sortir corrent de l'edifici i el van atrapar pocs metres més enllà.Els fets es van produir al voltant de les 4 de la matinada de divendres a dissabte prop de l'avinguda Diagonal. El noi, sense antecedents, va colpejar la víctima al cap i se li va endur la bossa amb documentació i targetes bancàries. La víctima va patir ferides lleus i va poder trucar al 112 per donar la descripció de l'agressor. Els mossos de la comissaria van veure al cap d'uns 20 minuts un individu que coincidia amb la descripció passant per davant de l'edifici i van sortir a buscar-lo. Tot i intentar fugir, van arrestar-lo.