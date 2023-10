Air Europa demana als clients cancel·lar les targetes de crèdit després de patir un ciberatac

L'aerolínia diu que els seus sistemes ja funcionen però que recomana la mesura per «minimitzar qualsevol incidència»

Actualitzada 10/10/2023 a les 10:43

Air Europa ha patit un ciberatac en el sistema de pagament amb targeta de crèdit i recomana als seus clients afectats cancel·lar les targetes que hagin fet servir per comprar bitllets. Segons informen fonts de la companyia, l'atac «hauria permès l'extracció de dades de targetes de crèdit», tot i que per ara no tenen constància que la filtració hagi permès als 'hackers' cometre cap frau. Air Europa afirma que ha aconseguit «bloquejar la bretxa de seguretat i prevenir la filtració de noves dades», i que ara per ara els seus sistemes «funcionen amb total normalitat». De totes maneres, l'aerolínia ha notificat els bancs i els clients afectats amb un correu electrònic on inclou recomanacions per «minimitzar qualsevol incidència».



L'aerolínia afegeix també que les dades obtingudes són les associades amb les targetes, però no els clients, i que no s'han vist afectades altres bases de dades d'Air Europa.En resposta a alguns clients que consulten per les xarxes socials sobre el correu electrònic on se'ls recomana cancel·lar la targeta, Air Europa insisteix que cal seguir aquesta recomanació i que no s'han vist afectades altres bases de dades de la companyia.