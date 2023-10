Uns estafadors sostreuen a una anciana 70.000 euros amb una falsa revisió de gas

Els estafadors van visitar a la víctima, a la qual van triar per la seva especial vulnerabilitat, fent-se passar per dos operaris

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal que va sostreure 70.000 euros a una dona de 86 anys després d'enganyar-la amb una falsa revisió del gas agendada prèviament per telèfon i fent-se passar per un servei professional.Els estafadors van visitar a la víctima, a la qual van triar per la seva especial vulnerabilitat, fent-se passar per dos operaris, i mentre un la va distreure fent labors de manteniment, l'altre va regirar el domicili per buscar diners, joies i la llibreta d'estalvis. En total han resultat en cinc les detencions portades ja a cap i hi ha uns altres tres individus més en crida i cerca per pertànyer presumptament al mateix grup criminal. La desarticulació és fruit del treball de recerca de la Unitat de Recerca de la comissaria de Sants-Montjuïc a partir de la denúncia de l'anciana, qui va rebre una trucada al telèfon fix de casa seva l'1 de febrer de 2023 amb la qual se li avisava que rebria en poca estona la visita d'uns operaris per a fer-li la revisió del gas.Al cap d'uns minuts, un home i una dona la van visitar fent-se passar per revisors i, mentre un la distreia simulant que realitzava algun tipus de manteniment tècnic, l'altre va aprofitar per a robar-li joies i una llibreta d'estalvis, que tenia el codi secret anotat. Dies més tard la víctima es va adonar que li faltava la llibreta bancària i diverses joies i quan es va dirigir al banc es va adonar que li havien sostret 70.000 euros dels seus estalvis, extrets a partir de diverses transferències i reintegraments.Els presumptes autors formaven part d'un grup especialitzat en robatoris a persones grans, a les quals enganyaven per a entrar en el seu domicili i poder buscar diners, joies i llibretes bancàries o targetes de crèdit sense aixecar sospites. Segons Mossos, si no trobaven anotat el codi secret de les targetes o llibretes, no dubtaven en intimidar a la víctima o fer ús de la violència per a aconseguir-ho.