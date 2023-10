Tres persones moren atropellades per un autobús sense frens en el centre de Cadis

Actualitzada 09/10/2023 a les 18:15

Tres persones han mort i una es troba en «estat molt crític» en ser atropellades aquest dilluns per un autobús que s'ha quedat sense frens i ha impactat contra un lateral d'un centre comercial a Cadis, han informat fonts policials. Els ocupants del vehicle, per part seva, han sortit il·lesos.L'accident ha ocorregut sobre les 15.45 hores d'aquest dilluns, quan l'autobús entrava a Cadis per l'anomenat pont nou, amb gran pendent, i s'ha quedat sense frens. El vehicle ha envaït després el sentit contrari i la vorera i ha impactat contra un dels laterals d'El Corte Inglés, a l'avinguda de Les Corts. En el seu recorregut, el bus ha atropellat també dues palmeres que han caigut sobre el sostre d'aquest.Segons han indicat a Europa Press fonts municipals, el conductor de l'autobús ha donat negatiu en el control d'alcoholèmia realitzat per la Policia Local. Així mateix, ha estat el conductor el que ha manifestat que el vehicle ha perdut els frens, per la qual cosa s'ha obert una recerca per a conèixer les causes del fatal sinistre, així com la velocitat del vehicle i el que ofereixi el tacògraf.