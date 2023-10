Sabadell: Alliberen una dona retinguda per la força i detenen la seva parella com a presumpte autor dels fets

El Consolat de Romania va alertar els Mossos que la víctima estava incomunicada i que rebia agressions habitualment

Actualitzada 09/10/2023 a les 15:55

Els Mossos han alliberat una dona que estava retinguda en contra la seva voluntat en un immoble de Sabadell. Han detingut la seva parella, un home de 22 anys, com a presumpte autor d'un delicte de detenció il·legal i un de maltractament en l'àmbit de la llar. L'arrest va produir-se el 6 d'octubre després que el Consolat de Romania a Barcelona alertés la policia que en un pis de la ciutat hi havia una dona que no tenia accés al seu telèfon mòbil i que rebia agressions per part de la seva parella.En arribar al domicili, la víctima va confirmar que el seu captor no la deixava sortir sola de casa i que la pegava. La dona i la seva filla menor d'edat van ser traslladades a un hospital on van activar-se els recursos assistencials habituals. El detingut va passar a disposició judicial el passat 7 d'octubre davant del jutjat d'instrucció de Sabadell en funcions de guàrdia.