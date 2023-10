Lugo: Detingut un home disfressat de personatge de la Patrulla Canina per fer tocaments a menors

El detingut aprofitava que els menors es volien fer fotos amb ell per a realitzar els tocaments

Actualitzada 09/10/2023 a les 16:53

Agents de la Policia Local de Lugo han detingut un home de 34 anys d'edat, domiciliat a Madrid, com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual, per haver realitzat tocaments a menors que s'acostaven a ell, que anava disfressat de personatge infantil, per a fer-se una foto.Segons han informat fonts policials, els fets van ocórrer aquest diumenge, quan la Policia va tenir coneixement que una persona, disfressada del gos policia de la Patrulla Canina, s'oferia per a fer-se fotos amb nens. Així, el sospitós aprofitava aquest contacte per a realitzar tocaments als menors.Una mare va requerir a una patrulla de la Unitat Territorial de la Policia de Barri, que estava de servei en el recinte firal de San Froilán, i va informar els agents que aquesta persona disfressada havia fet tocaments, en dues ocasions, a les seves filles menors. Diverses dotacions del 092 van iniciar la cerca del sospitós, que va ser localitzat al carrer Doctor Portela, i van procedir a la seva detenció per suposada agressió sexual a menors.