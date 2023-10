El diari nord-americà Wall Street Journal va acusar Teheran d'ajudar a planificar l'atac des de l'agost i donar llum verda

Actualitzada 09/10/2023 a les 10:08

La missió de l'Iran davant l'ONU va negar la implicació de Teheran en l'atac del seu aliat Hamàs contra Israel, que ja ha causat més de mil morts i ha provocat una nova guerra entre palestins i israelians.«Donem suport emfàticament i sens dubte la causa de Palestina; no obstant, no estem implicats en la resposta palestina, que ha estat presa només per Palestina», va dir la missió de l'Iran davant l'ONU a Nova York en un comunicat recollit per mitjans iranians.El diari nord-americà Wall Street Journal va acusar Teheran d'ajudar a planificar l'atac des de l'agost i donar llum verda al començament.