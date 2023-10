La guerra entre Hamas i Israel deixa ja més de 1.100 morts i 4.400 ferits

Les tropes israelianes han atacat durant la nit 500 objectius de les milícies palestines a Gaza

Actualitzada 09/10/2023 a les 10:33

La guerra entre Hamas i Israel continua i ja ha deixat més de 1.100 morts i 4.400 ferits. A Israel els morts ja superen els 700 i més de 2.200 persones han estat ferides en els dos dies de conflicte, mentre els bombardejos israelians a la Franja de Gaza han causat la mort de 436 palestins i 2.271 més han resultat ferits. Les tropes israelianes han informat aquest dilluns que continuen combatent Hamas a territori israelià en almenys set punts i que durant la nit han atacat uns 500 objectius de les milícies de Hamas. Israel ja ha donat també l'ordre «d'emergència» per permetre armar civils.



Segons ha explicat el ministre de Seguretat d'Israel, Itamar Ben Gvir, els ciutadans que compleixin els requisits podran portar una arma de foc i podran rebre en una setmana permís per portar armes. El país va declarar dissabte l'estat de guerra.Segons l'ONU, hi ha més de 123.000 desplaçats a la Franja de Gaza des de l'inici de la guerra dissabte. L'Oficina de Coordinació d'Afers Humanitaris de l'ONU apunta que hi ha més de 17.500 families desplaçades i unes 73.000 persones estan allotjades a escoles.