Israel bombardeja 500 objectius de les milícies a Gaza i encara hi ha combats en 7 punts

Els combats encara se succeeixen llocs adjacents a l'enclavament, entre ells Be'eri, Kfar Aza, Nirim o Alumim on hi ha algunes famílies ostatges dels milicians

Actualitzada 09/10/2023 a les 10:03

L'Exèrcit israelià va bombardejar intensament durant la nit 500 objectius de les milícies palestines a Gaza, mentre continuen els combats dins d'Israel en almenys set punts on encara hi ha milicians.«Durant la nit, avions de combat, helicòpters, avions i artilleria de les Forces de Defensa van atacar més de 500 objectius terroristes de Hamàs i la Jihad Islàmica a la Franja de Gaza», va afirmar un portaveu militar.Dins d'Israel, encara hi ha «set o vuit» llocs adjacents a l'enclavament, entre ells Be'eri, Kfar Aza, Nirim o Alumim, on encara se succeeixen els combats i hi ha algunes famílies ostatges dels milicians.