Familiars d'usuaris de residències denuncien que Salut limita la xifra de bolquers prescrits per ancià

Avisen que mantenir-los sense netejar «atempta contra la seva dignitat» i dispara el risc d'infeccions d'orina i nafres

Actualitzada 09/10/2023 a les 17:35

Increment de les infeccions i les nafres

La Coordinadora Familiars de Residències 5+1 ha denunciat que el departament de Salut podria haver posat en marxa un nou protocol als centres que limita el nombre de bolquers prescrits per cada intern a quatre durant el dia i un per la nit. Han alertat que mantenir els avis i àvies sense netejar «atempta contra la seva dignitat» i han indicat que han detectat un «augment important» de les infeccions d'orina i les nafres entre els residents, «sobretot en els que tenen un deteriorament cognitiu o escassa mobilitat». Per tot plegat, han exigit a la conselleria que reverteixi la situació i faciliti la prescripció d'un mínim de vuit bolquers al dia i dos per la nit.En un comunicat, la coordinadora ha recordat que el passat mes de juny va enviar una carta al conseller de Salut demanant que es modifiqués la limitació en la prescripció de bolquers, augmentant-la fins a vuit al dia, segons les necessitats de cada persona. Tot i que ha afirmat que la resposta rebuda va ser «correcta», ha lamentat que la problemàtica no s'hagi solucionat. En aquest sentit, ha apuntat que s'ha agreujat «pel que sembla un nou protocol» que encara redueix més el nombre de bolquers per resident.«Estableix el nombre màxim de 4 bolquers al dia i 1 a la nit», ha assenyalat la coordinadora que ha indicat que això significa que es posa un bolquer a l'hora d'anar a dormir, amb el qual els avis i àvies estan fins a l'endemà al matí. Des del seu punt de vista són massa hores en condicions poc higièniques. Alhora, ha alertat que aquesta situació també es dona durant el dia, ja que en existir una limitació tan elevada els residents es veuen obligats a esperar molta estona per rebre un canvi de bolquer.«El que es desprèn d'aquest protocol és desconeixement de la realitat de les persones que viuen en residencies, i posa de manifest la voluntat d'estalviar diners sense tenir en compte la dignitat de les persones que han treballat, cotitzat i lluitat durant la seva vida pels drets que gaudim la resta de la societat», ha sentenciat l'entitat. Així mateix, ha avisat que si el departament considera que algun centre ha fet un ús inadequat dels bolquers, «el que ha de fer és inspeccionar i prendre mesures allà on trobi alguna irregularitat, no posar restriccions a tothom». Ha advertit que es tracta d'una forma de «maltractament institucional» i ha demanat a la conselleria que faci una passa enrere i revisi l'actual protocol.Els familiars han assegurat que darrerament han observat un augment de les infeccions d'orina i les nafres entre els residents. Han recordat que les infeccions d'orina cròniques o reiterades són un greu problema per a les persones grans, que es veuen obligats a prendre antibiòtics de manera reiterada o, inclús, permanentment, tot i els efectes secundaris que comporten. Alhora, han assenyalat que en molts casos es tracta de persones que no tenen la capacitat d'anar al bany per si soles ni de sol·licitar que les duguin. «La gran majoria pateixen doble incontinència, urinària i fecal i, per tant, fan les seves necessitats als bolquers les 24 hores del dia», han explicat els afectats.