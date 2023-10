El litre d'oliva verge registra un increment rècord de 7,36 euros des del gener als supermercats

L'increment ha sigut més moderat en les ampolles d'oli d'oliva verge extra, que han incrementat el preu en 3,6 euros

Actualitzada 09/10/2023 a les 16:03

Les ampolles d'un litre d'oli d'oliva verge d'un litre que es venen als supermercats han notat una pujada rècord de 7,36 euros des del gener, segons l'associació en defensa dels consumidors Facua. L'increment ha sigut més moderat en les ampolles d'oli d'oliva verge extra, que han incrementat el preu en 3,6 euros, segons un estudi comparatiu de sis grans cadenes de distribució.L'organització demana al Ministeri de Consum que obri una investigació sobre els increments de marges de beneficis que presumiblement s'estan produint tant en el cas de l'oli com en altres aliments bàsics subjectes a la rebaixa de l'IVA. La pujada més alta ha sigut la de la garrafa de 5 litres de Carbonell a Carrefour que ha passat de 26 a 62 euros, un 141,5% més.Facua recorda que els increments d'aquests productes bàsics estarien «prohibits mentre estigui vigent la mesura fiscal» que estableix no permet cap encariment que no sigui derivat d'una pujada dels costos. Segons l'informe, el preu mitjà del litre de verge extra estava a 6,61 euros el gener del 2023, una vegada aplicada la rebaixa de l'IVA del 10% al 5%.A començaments d'octubre, la mitjana d'aquests olis se situa a 10,27 euros, un 55,4% més car. Tenint en compte els 67 olis d'oliva verge i verge extra analitzats, la pujada més acusada és la de la garrafa de 5 litres d'oli d'oliva verge Carbonell a Carrefour. La cadena francesa ha augmentat el preu un 141,5% i ha passat de 26 euros al gener a 62,79 euros a principis d'octubre.En segon lloc, la pujada del 110,7% del litre de verge extra marca Coosur varietat Hojiblanca a Eroski. A principis d'any es venia a 5,69 euros, mentre que actualment és a 11,99 euros, és a dir, 6,30 euros per litre més car. Gairebé idèntica ha sigut la pujada que s'ha produït a Alcampo, un 110,3%, passant de 5,70 a 11,99 euros des de començament d'any. La tercera pujada més gran s'ha registrat a la garrafa de 5 litres de verge extra Carbonell a Alcampo, tot passant de 25,72 a 49,99 euros.