Actualitzada 09/10/2023 a les 12:40

L'economista nord-americana Claudia Goldin ha estat guardonada amb el Premi Nobel d'Economia per les seves investigacions sobre el rol de la dona en el mercat laboral i la bretxa de gènere en els salaris.«Entendre el rol de les dones en el mercat laboral és important per a la societat. Gràcies recerca innovadora sabem molt més sobre els factors subjacents i quines barreres que han de ser abordades en el futur», ha destacat el president del Comitè del premi Nobel Ciències Econòmiques, Jakob Svensson. Goldin, nascuda a Nova York el 1946, és professora de Harvard i doctora per la Universitat de Chicago.