Aquesta és la infusió que has de prendre tots els dies per a reduir el teu risc de diabetis

Un estudi científic ha trobat que aquesta infusió pot millorar la sensibilitat a la insulina i els nivells de glucosa en l'orina

Actualitzada 09/10/2023 a les 18:30

El te fosc s'associa a menor risc de prediabetis

Què és el te fosc?

S'estima que en l'actualitat hi ha prop de sis milions de casos de diabetis a Espanya, la qual cosa converteix al nostre país en el segon d'Europa amb més persones afectades per aquesta malaltia. Paradoxalment, en la seva forma més comuna (la diabetis de tipus II) es tracta d'una patologia molt influïda per l'estil de vida del pacient i en bona part prevenible mitjançant l'adopció d'hàbits saludables.Un dels factors modificables que més potencial ha mostrat per a millorar la vida dels pacients i reduir el risc en general de desenvolupar diabetis de tipus II és la dieta, que els experts recomanen que sigui rica en vegetals frescos, proteïnes i greixos saludables.En un intent per continuar indagant en els patrons nutricionals més saludables de cara al risc de diabetis, una recerca presentada recentment en la Convenció Anual de l'Associació Europea per a l'Estudi de la Diabetis ha trobat que les persones que beuen te regularment, i específicament te fosc, tenen millors nivells de glucosa en sang i millor sensibilitat a la insulina, marcadors importants tant per a la prevenció com per a la millora de la diabetis.Aquestes troballes, recollide pel portal de notícies sobre medicina Medical News Today, parteixen de les dades d'un total de 562 homes i 1.361 dones d'entre 20 i 80 anys d'edat de vuit províncies xineses. D'entre totes aquestes persones, 436 d'elles patien diabetis, 352 prediabetis i 1,135 tenia nivells saludables de glucosa en sang.1.000 dels participants eren bevedors habituals de te de diferents classes: 300 bevien sovint te verd, 125 bevien te negre, 521 bevien te fosc i 54 persones bevien te d'altres classes. En tots els casos, no afegien ni llet ni sucre a la beguda.Posteriorment, els autors van buscar associacions entre la freqüència i el tipus de te consumit i el contingut de glucosa en l'orina, i van mesurar la resistència a la insulina i l'estatus glicèmic (l'historial de diabetis de tipus 2, l'ús actual de medicació antidiabètica o test anormals de tolerància a la glucosa).D'aquesta manera van trobar que les persones que bevien te tots els dies excretaven més glucosa en la seva orina i mostraven una resistència reduïda a la insulina. També tenien un 15% menys de probabilitats de presentar prediabetis i un risc reduït en un 28% de presentar diabetis de tipus 2, en comparació amb aquells que mai bevien te.Els efectes eren majors en el cas del te fosc, una forma específica d'aquesta beguda que s'aconsegueix fermentant les fulles de la planta amb un cert tipus de microorganismes. Algunes varietats inclouen el te de maó Quingzhuan, el Kangzhuan, el Liubao i el Pu-erh madur.