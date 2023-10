Aquest és el dia d'octubre en el qual caldrà canviar a l'horari d'hivern

Ja ha començat la tardor i queden pocs dies per canviar l'horari d'estiu

Actualitzada 09/10/2023 a les 17:41

Per què es canvia l'hora

A Espanya, malgrat el debat, encara continuem canviant l'hora dues vegades a l'any: a l'estiu i a l'hivern. Quin dia serà l'any 2023? Es retarda o s'avança el rellotge una hora? El canvi d'hora tindrà lloc el pròxim 29 d'octubre i caldrà endarrerir el rellotge una hora, per la qual cosa a les 03.00 hores seran les 02.00 hores. Per tant, l'horari d'estiu arrenca a la matinada de l'últim diumenge del mes de març i finalitza l'últim diumenge d'octubre. Però, per què es continua fent? Què diu la normativa europea?El motiu del canvi d'hora és potenciar l'estalvi energètic adaptant la jornada laboral a les hores de llum solar. En aquest sentit, el Reial decret 236/2002 recull i estableix els canvis horaris que es produiran fins a 2026. Després del canvi d'ara del 29 d'octubre, el sol sortirà al voltant de les 08.30 hores i es posarà al voltant de les 19.04. Per tant, a poc a poc anirem perdent temps de llum, fins a aconseguir el dia més curt de l'any, el 22 de desembre.