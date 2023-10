Albares confirma que dos espanyols han «patit l'atac de Gaza a Israel» però no detalla el seu estat

El ministre d'Exteriors diu que tenen les seves identitats i estan en contacte amb els familiars

Actualitzada 09/10/2023 a les 10:41

El ministre d'Exteriors espanyol en funcions, José Manuel Albares, ha confirmat aquest dilluns que dos ciutadans espanyols han «patit l'atac de Gaza a Israel», però no ha detallat en quin estat es troben. En declaracions a 'TVE', Albares ha apuntat que tenen les seves identitats i que estan en contacte tant amb les autoritats israelianes com amb els familiars de les dues persones afectades pel conflicte. El ministre d'Exteriors en funcions ha evitat donar per ara «cap dada al respecte» perquè, ha explicat, estan «intentant aclarir» el que ha passat i ajudant «en tot el que és possible».



Pel que fa a les repatriacions, el ministre d'Exteriors en funcions ha esperat que «durant el dia d'avui» els ciutadans espanyols puguin sortir d'Israel amb la represa dels vols, que havien estat cancel·lats pels combats.D'altra banda, Albares ha confirmat que la UE «valora» convocar una reunió de ministres d'Exteriors extraordinària per la guerra entre Hamas i Israel. El ministre d'Exteriors en funcions ha remarcat que està en contacte amb el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, així com amb els seus homòlegs israelià i palestí, a més d'altres ministres de països de la regió.