Una flora intestinal sana es relaciona amb una millor densitat òssia en els adults grans

Un estudi ha trobat evidències sobre la relació que hi ha entre la salut del microbioma intestinal i l'estat dels ossos

Actualitzada 08/10/2023 a les 11:00

L'eix intestí-ossos

Com es relacionen els bacteris i els ossos?

Prebiòtics per a la salut òssia

El microbioma intestinal es compon de trilions de microorganismes, incloent bacteris, fongs i virus. En els darrers anys, hi ha hagut un corrent de recerca dedicat a entendre de quina manera el seu estat afecta el conjunt de la salut de les persones.De fet, molts d‟aquests estudis han trobat que l'estat de la flora intestinal està relacionat amb patologies com l‟obesitat, la síndrome de còlon irritable, la diabetis de tipus II, la depressió i les malalties autoimmunes.Recentment, un nou treball publicat en el medi especialitzat Frontiers in Endocrinology ha identificat un vincle entre certs bacteris específics en el microbioma i la salut òssia.Això incideix en observacions prèvies que havien documentat associacions entre la dieta i la salut dels ossos. Per exemple, se sap que la vitamina C estimula la generació de cèl·lules productores de pinyol, i que els aliments rics en proteïnes i en calci ajuden els ossos a estar forts i sans.Fins i tot, ja s'havia trobat certa evidència sobre la influència del microbioma a la salut òssia i per exemple se sap que la presa de certs suplements nutricionals amb prebiòtics i probiòtics pot ajudar a prevenir o fins i tot revertir la pèrdua de massa òssia.En aquest cas, els autors van dur a terme un estudi observacional emprant imatges d'alta resolució dels braços i els llits de participants homes i dones recollides a l'Estudi Framingham de Tercera Generació i a la base de dades Osteoporotic Fractures in Men. En creuar això amb dades sobre la salut del microbioma, van trobar que dos tipus de bacteris, els del gènere Akkermansia i la Clostridiales bacterium DTU089 s'associen de manera negativa amb la salut òssia.Un punt interessant que subratllen és el fet que l'abundància de bacteris Akkermansia a l'intestí està lligada a l'obesitat, que alhora es relaciona amb compromisos en la salut de l'esquelet.Una lògica similar s'aplica a Clostridials bacterium DTU089, que sassocia amb una menor activitat física i aquesta característica a ossos menys densos i forts. De la mateixa manera, certs bacteris de l'intestí poden produir factors que incrementen la inflamació generalitzada de baix grau, que també té efectes deleteris en les cèl·lules òssies.Sigui com sigui, els signants de l'article subratllen que esperen que aquestes troballes puguin servir algun dia de base per establir un nou factor de risc modificable a la salut òssia.Això, defensen, podria canviar les recomanacions per a l'abordatge i la prevenció de certes malalties que afecten els ossos com l'osteoporosi, introduint intervencions com a modificacions dietètiques a l'arsenal actual que es componen principalment de fàrmacs.A les fases actuals de l'evidència científica, però, no és possible establir recomanacions concretes. No obstant, algun dia preparacions com els simbiòtics (mescles de prebiòtics i probiòtics que afavoreixen els bacteris beneficiosos a l'intestí) podrien receptar-se a la gent gran amb osteoporosi.