Més de 2.000 morts i més de 1.200 ferits als terratrèmols a l'oest de l'Afganistan

Actualitzada 08/10/2023 a les 12:05

Almenys 2.053 persones van morir i uns 1.240 van resultar ferides a causa dels terratrèmols de 6,3 de magnitud i les consecutives rèpliques que van sacsejar ahir la província d'Herat, a l'oest de l'Afganistan, van confirmar aquest diumenge les autoritats de Gestió de Desastres del país.D'acord amb els informes preliminars, 2.053 persones van morir i 1.240 més van resultar ferides, va informar en una conferència de premsa el portaveu del Ministeri de Gestió de Desastres, Mula Janan Sayeq.La majoria de les víctimes es troben a 13 llogarets de Zindah Jan, epicentre dels sismes, ubicat a l'estat de Herat, on 1.320 cases van quedar completament destruïdes, va afegir el portaveu.Les autoritats del país van enviar almenys deu equips de rescat a la zona per atendre els supervivents i proporcionar insums, com ara aigua, menjar i medicines.Institucions humanitàries com l'Organització Mundial de la Salut o la Societat de la Mitja Lluna Roja Afganesa (ARCS) també es troben sobre el terreny agilitzant les tasques de rescat, atenent les víctimes i desplaçant els habitants a zones més segures.Afganistan va sentir ahir almenys set tremolors. El primer i el quart, els de major magnitud, van ser de 6,3 graus i es van produir al districte de Zindah Jan, segons el Servei Geològic dels Estats Units (USGS, en anglès).Al primer sisme el van seguir altres rèpliques consecutives de 5,5; 4,7; 6,3; i 5,9; en un lapse d'una hora, i una mica més tard dos més de 4,8 i 4,9.El país asiàtic es troba entre els països més propensos a desastres naturals, ja que està situat a la cadena muntanyosa de l'Hindu Kush, un punt de gran activitat sísmica i habitual punt d'origen de moviments tel·lúrics a la regió.Tot i això, l'Afganistan compta amb una població molt vulnerable, majoritàriament pobra, a més de no tenir prou infraestructura per fer front a desastres com inundacions o terratrèmols.A finals de juny de l'any passat un terratrèmol similar de magnitud 5,9 a les províncies afganeses orientals de Paktika i Khost, frontereres amb Pakistan, va provocar la mort de més de mil persones i uns 1.500 ferits, a més de la destrucció de centenars d'habitatges .Afganistan va patir també una de les catàstrofes més grans causades per terratrèmols el 1998 al nord del país, quan al febrer dos sismes de magnitud 5,9 i 6 van causar la mort d'unes 4.000 persones. Pocs mesos després, a finals de maig, un altre sisme de magnitud 7 va tornar a sacsejar la zona i va causar uns 5.000 morts.