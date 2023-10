L'e-Mobility Experience aspira a convertir-se en la fira de mobilitat sostenible més important del sud d'Europa

La segona edició de la cita se celebra al Circuit de Barcelona-Catalunya amb 37 expositors

Actualitzada 08/10/2023 a les 10:27

La segona edició de l'e-Mobility Experience, que se celebra aquest cap de setmana a les instal·lacions del Circuit de Catalunya, s'ha marcat com a objectiu el de convertir-se en «la fira de mobilitat sostenible més important del sud d'Europa». Ho va assegurar el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, durant la seva inauguració. Durant dos dies, els visitants poden provar els vehicles elèctrics de les principals marques del sector, com ara CUPRA o Tesla. Una experiència única per a moltes persones per conduir un cotxe sostenible en les pistes del Circuit. En total s'hi exposen 37 firmes. S'espera poder superar les 4.000 proves de vehicles i els 15.173 assistents de l'any passat.



Apropar el vehicle elèctric a tots els públics

Els punts de càrrega i el preu, els grans reptes

Les llargues cues davant dels expositors van protagonitzar el primer matí de la segona edició d'aquesta fira. Des de primera hora del matí centenars de persones esperaven per a poder pujar en un vehicle elèctric i recorre els entorns del Circuit de Catalunya o, fins hi tot, circular pel paviment.Precisament, aquest és un dels principals atractius de l'e-Mobility, esdevenir una cita totalment experiencial. És el cas del Juan Manuel i la seva família que ja tenen un vehicle sostenible però que no han volgut perdre l'oportunitat de circular per on passen alguns dels seus ídols del motor com Fernando Alonso o Carlos Sainz. «Som fans de la F1 i, com corren per aquest circuit, volíem provar l'experiència», van comentar.L'e-Mobility Experience també busca conscienciar sobre la necessitar d'optar per una mobilitat sostenible. Les grans firmes que s'exposen van afirmar que en els últims anys ha crescut la demanda però les xifres de vendes encara representen una petita part del total.Des de RomaCar Ford, un dels expositors, van explicar que les vendes de cotxes 100% elèctrics representen entre un 3 i un 4% del total. Ara bé, el seu director comercial comenta que la gama de vehicles dels quals disposen encara és força desconeguda i que l'e-Mobility Experience els permet apropar-la a tots els públics.En el cas de Nissan, el responsable de la direcció d'empreses, Javier Lucena, va dir que les vendes estan entorn al 15% i que aquesta fira permet «donar un impuls» a aquells compradors que venen amb la idea molt clara de quin vehicle volen.De fet, can comentar que en el cas de Nissan bona part de les vendes són de caire «institucional», és a dir, per a ús de l'administració pública. Per això, la presència en esdeveniments com aquests és clau per trencar els mites sobre els cotxes elèctrics a un públic més familiar.L'autonomia del vehicle, com es carrega i el preu són algunes de les preguntes més freqüents amb les que es troben els comercials de les marques de vehicles sostenibles. El preu cada vegada «és més competitiu», van comentar des de Ford. Per altre banda, el repte pendent són els punts de càrrega, que encara són insuficients si es volen recórrer grans distàncies.La instal·lació de més punts de subministrament d'energia és una de les peticions que fan els expositors a les administracions per tal de potenciar aquest tipus de mobilitat.Les marques expositores a l'e-Mobility Experie: CUPRA, Tesla, Toyota, Silence, Renault, Ford, Lexus, Porsche, Yamaha, EBRO, Zeroid-QEV Technologies, Nissan, Hispano Suiza, KTM, BCN eMotorsport, Circutor, CITIMOB, Ecobike, E-Tech Racing, FELO moto, Floox, Husqbarna, KEMPOWER, Leonart, Maquina motors, Polestar, Ray, Torrot, UPC ecoracing, Utron Racing, Vega Charges, Yotsuba motos, RACC i Reale Seguros.