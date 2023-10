Comença la campanya 'Som més fortes que la censura' per incentivar les subscripcions de revistes en català

La campanya impulsa un 2x1: per cada nova subscripció que es faci, s'enviarà una altra subscripció de la mateixa revista a una entitat d'arreu dels Països Catalans

Actualitzada 08/10/2023 a les 17:57

Amb el lema Som més fortes que la censura, el Govern de la Generalitat de Catalunya i l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC) inicien de forma conjunta aquest dilluns 9 d'octubre una campanya per fomentar les subscripcions a les revistes en català.



Es tracta d'una acció conjunta del Govern de la Generalitat de Catalunya i l'APPEC amb la col·laboració de la Plataforma per la Llengua i la Federació Llull –que engloba Òmnium Cultural, Acció Cultural pel País Valencià i Obra Cultural Balear-.

A través del nou web noalacensura.cat es promou un 2x1: per cada nova subscripció que es faci per consum propi d'una revista, s'enviarà una altra subscripció de la revista que s'ha escollit a una entitat, associació o centre educatiu dels Països Catalans.

L'acció es va anunciar el passat juliol després de l'accés de l'extrema dreta a les institucions del País Valencià i que el nou Ajuntament de Borriana, a la Plana Baixa, format per PP i Vox, anul·lés les subscripcions de cinc revistes en català a la biblioteca municipal.

Davant d'aquest atac a la llengua i a les publicacions en català, es va posar en marxa un pla de resposta conjunta que culmina amb la campanya Som més fortes que la censura, amb què es vol potenciar la lectura de revistes en català i portar-les a tots els racons dels Països Catalans. L'objectiu és visibilitzar el ric patrimoni de capçaleres en català i ressaltar la importància de preservar-lo llegint i subscrivint-se a les revistes.

Subscripcions al nou web noalacensura.cat

Les noves subscripcions s'han de fer a través del web noalacensura.cat que s'ha habilitat especialment per a la campanya. Tots els editors de revistes en paper d'àmbit nacional participen en la iniciativa amb publicacions de múltiples temàtiques.

La companya Som més fortes que la censura consta amb uns anuncis plantejats amb una demostració gràfica i senzilla de la diferència que hi ha entre ser pocs o molts per lluitar contra la censura, i expressa una metàfora molt clara i contundent per vèncer el feixisme.