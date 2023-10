Aquesta serà l'edat de jubilació segons l'any de naixement per cobrar la pensió al complet

Des de fa uns anys, es va iniciar el procés a través del qual l'edat de jubilació es va endarrerint a Espanya

Actualitzada 08/10/2023 a les 11:33

Nascuts el 1961: Poden jubilar-se entre 2026 (si tenen 38 anys i sis mesos o més de cotitzacions) i 2028 (si tenen menys de 38 anys i sis mesos de cotitzacions).

Nascuts el 1962: Poden jubilar-se entre 2027 i 2029, depenent de la quantitat d'anys cotitzats esmentada anteriorment.

Nascuts el 1963: Es poden jubilar entre el 2028 i el 2030, segons els anys cotitzats esmentats anteriorment.

Nascuts el 1964: Poden jubilar-se entre 2029 i 2031, depenent dels anys cotitzats esmentats anteriorment.

Nascuts el 1965: Poden jubilar-se entre 2030 i 2032, segons els anys cotitzats esmentats anteriorment.

Nascuts el 1966: Poden jubilar-se entre 2031 i 2033, depenent dels anys cotitzats esmentats anteriorment.

Nascuts el 1967: Poden jubilar-se entre 2032 i 2034, segons els anys cotitzats esmentats anteriorment.

Nascuts el 1968: Poden jubilar-se entre 2033 i 2035, depenent dels anys cotitzats esmentats anteriorment.

Nascuts el 1969: Poden jubilar-se entre 2034 i 2036, segons els anys cotitzats esmentats anteriorment.

Des de fa uns anys, es va iniciar el procés a través del qual l'edat de jubilació es va endarrerint a Espanya. Aquesta edat va incrementant de manera gradual fins a arribar als 67 anys l'any 2027, per a aquells que hagin cotitzat menys de 38 anys i mig.En qualsevol cas, per accedir a la jubilació i cobrar el 100% de la pensió s'han de complir dues condicions: l'edat exigida i el temps de cotització que estableix la Seguretat Social.Aquest 2023, l'edat ordinària de jubilació per optar el 100% de la pensió se situa als 66 anys i quatre mesos. Però, a partir del 2024, aquesta edat es veu incrementada en dos mesos, és a dir, en 66 anys i sis mesos.Per tant, en cada exercici econòmic s'anirà pujant el temps mínim cotitzat en tres mesos i l'edat legal en dos mesos.Els nascuts el 1960 en endavant, han de sumar 67 anys a la data de naixement i per cobrar el 100%, s'ha d'haver cotitzat 37 anys. En cas que es vulgui jubilar als 65 anys, s'han d'haver cotitzat 38 anys i sis mesos. En tot cas, el període de còmput per a la pensió és de 25 anys.Arran de la reforma de les pensions, l'edat de jubilació i els anys mínims de cotització per cobrar el 100% de la pensió aniran augmentant de manera progressiva fins al 2027.D'aquesta manera, aquells que es vulguin jubilar als 65 anys a partir del 2027 hauran d'haver cotitzat 38 anys i 6 mesos o més, mentre que si s'han cotitzat menys de 38 anys i 6 mesos caldrà esperar fins als 67 anys per jubilar-se.Així, en resum: