L'estudi català Hexworks llança 'Lords of the fallen 2', una versió renovada de l'exitós joc publicat el 2014

La història s'emmarca en el gènere de la fantasia fosca amb combats a temps real i tres finals diferents

Actualitzada 07/10/2023 a les 11:28

L'estudi català Hexworks – que forma part de la família de CI Games – llançarà el pròxim 13 d'octubre Lords of the fallen 2, una versió renovada de l'exitós joc publicat el 2014. La franquícia explora un món on diversos déus lluiten entre si amb l'objectiu de dominar la humanitat. Tal com ha explicat el cap d'estudi de Hexworks, Saul Gascon, en una entrevista a l'ACN, es tracta d'una versió «més realista» que aposta per una major «immersió» del jugador. Per fer-ho, incorpora una nova eina anomenada «umbral», que permet sobreposar un món alternatiu per expandir la història i la jugabilitat. El joc compta amb un sistema de combat a temps real i ofereix la possibilitat d'arribar a tres finals diferents.



La primera versió de Lords of the fallen va arribar a 9 milions de persones i va permetre posar els fonaments de la segona part que presenta ara l'estudi Hexworks. Nou anys després del llançament, la nova versió recupera els esdeveniments que van passar a l'original, però d'una forma totalment renovada, tant a nivell mecànic com estètic. «Es tracta d'una proposta molt més realista», defensa Gascon, «que continua pivotant al voltant de la inspiració mitològica».En aquest sentit hi ha tres actors principals: un déu dimoni, un déu més pròxim al que seria un àngel i un tercer que representa la mort. A l'inici de l'aventura, el jugador es mor i reviu gràcies a una criatura que es troba en una làmpada. Aquesta també li permetrà durant tot el joc accedir a l'umbral, un món alternatiu i una de les principals innovacions que s'incorporen. «Quan mires a l'altre costat pots trobar portes, tresors o camins que et permetran anar a nous llocs», subratlla el cap d'estudi, «alguns espais són similars, però d'altres exclusius».Pel que fa al món, el jugador podrà moure's de forma força oberta i decidirà per ell mateix si vol anar directe a l'acció – una opció que li aportarà unes 35 hores de joc – o si bé vol esbrinar més coses sobre l'entorn i els seus habitants. «Hi haurà diferents personatges no jugables que parlaran de la seva vida, cadascú amb els seus problemes i històries», detalla Gascon. Això, tenint a compte, a més, que hi ha tres finals, un fet que obre la porta a passar-se la història tres vegades per indagar en totes les variants.En quant a la dificultat, aquesta no serà modulable, però l'estudi assegura que s'ha incidit molt en els tutorials per poder garantir una bona comprensió. Per aquells que els costi avançar, també hi haurà formes de fer-ho, com buscar ajuda o equipar-se millor per garantir la victòria, perquè, de fet, la customització dels personatges és un dels plats forts de la proposta. També el combat que, a banda de ser a temps real, és tàctic.Després de tres anys i mig treballant en aquest projecte, Gascon avança que els pròxims passos aniran en direcció a l'expansió del World of the fallen, possiblement amb elements com sèries, còmics, llibres o jocs de taula. «Es tracta d'un subgènere que ha passat a ser un gènere en si i una de les claus és la immersió que fa que llueixi més com una simulació, sense deixar de banda la narrativa», diu, «jocs més madurs on res és només blanc o negre».El futur de Hexworks passa també per quedar-se a Barcelona, on volen seguir treballant en jocs de rol d'acció. «Ara mateix som més de 80 persones de les quals més de 30 treballen a Barcelona amb una majoria de talent català», sosté. En pics de feina el gruix de treballadors s'amplia significativament, de forma relativament fàcil, en tenir tota l'estructura muntada «en remot». Lords of the fallen 2 sortirà a la venda el pròxim 13 d'octubre i estarà disponible a Windows PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.