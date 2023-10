Els zombis tornen als carrers de Sitges

Els zombis i tot tipus de personatges del cinema de terror han tornat a irrompre als carrers de Sitges en una de les trobades més clàssiques ja del festival de cinema, la Sitges Zombie Walk. En aquesta edició, l'encarregada de donar el tret de sortida de la cita és la directora de cinema Mary Lambert. La Zombie Walk arrenca des de l'avinguda Balmins fins a la platja de la Fragata. Des de les dotze del migida fins a les set, s'han realitzat sessions de maquillatge zombi a les carpes de la platja de Sant Sebastià.

Mary Lambert, que inaugurarà la Sitges Zombie Walk 2023, serà guardonada enguany amb el Premi Màquina del Temps del Festival de Sitges. Lambert va dirigir la primera adaptació de Stephen King, Pet Sematary (1989).

Hi ha participants que fa anys que s'apunten a la Zombie Walk, com l'Emilio, de Martorell, que hi acudeix per vuitena vegada. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), ha explicat que s'ho passa molt bé i que busca innovar amb les disfresses. Aquest any, s'ha vestit de Super Mario en versió zombi, aprofitant la tirada que ha tingut la taquillera pel·lícula d'enguany sobre el lampista més famós de Nintendo.

Un altre personatge de moda aquest 2023 que s'ha colat a Sitges és la Dimecres Addams, que ha guanyat popularitat arran d'una sèrie de Netflix. La Clàudia, de Barcelona, ha optat per disfressar-s'hi perquè té un serrell que li fa assemblar-s'hi, ha dit a l'ACN. Des del 2015 ha anat a la Zombie Walk i ara n'és una de les guies.

També hi ha qui opta per ser un «zombi bàsic», com l'Edgar de Barcelona, que s'hi ha apuntat des que una amiga maquilladora el va convèncer d'anar a l'esdeveniment. «No he parat, és molt divertit», ha assegurat.